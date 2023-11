Ridley Scott scatenato: 'I libri su Napoleone li lascio ad altri'. E ringrazia la... A23!

Ridley Scott è diventato il Logan Roy delle interviste, e in queste ore il tour promozionale del suo nuovo film Napoleon si è arricchito con due nuove perle.

La prima, che potete trovare nel post disponibile in calce all'articolo, vede il regista di Alien e Blade Runner riferirsi alla rinomata casa di produzione A24 come A23: nella clip, diventata virale e rimbalzata perfino sul profilo della stessa A24, Ridley Scott sta tessendo le lodi della casa di produzione per quanto riguarda la creazione di film a basso budget in grado di ottenere attenzione e successo a livello internazionale, ma senza colpo ferire ne sbaglia il nome facendo scattare sull'attenti i tre intervistatori, per un risultato a dir poco comico.

Ma si ride ancora di più nella nuova intervista rilasciata a Vulture, nella quale Ridley Scott è tornato a parlare di uno degli argomenti che gli stanno più a cuore: l'inesattezza storica in favore della spettacolarità delle immagini cinematografiche. Parlando con la rivista, infatti, l'autore ha dichiarato: "Tutti hanno un'opinione su ciò che è realmente accaduto nella vita di Napoleone, e la mia domanda è sempre la stessa: 'Tu che dici di sapere tutto, eri lì presente insieme a Napoleone? Ci sono almeno 10mila libri sulla storia di Napoleone, e tutti sono pieni tanto di verità quanto di congetture. Ma ho lasciato che li leggesse quel povero diavolo che doveva scrivere la sceneggiatura del film!".

Il 'povero diavolo', chiamato così in modo ovviamente scherzoso e affettuoso da Ridley Scott, altri non è che David Scarpa, sceneggiatore che aveva già lavorato con il regista per il film del 2017 Tutti i soldi del mondo. Scarpa è tornato a collaborare con Ridley Scott anche per il sequel de Il Gladiatore, le cui riprese ripartiranno nelle prossime settimane dopo la fine degli scioperi di Hollywood.

Nel frattempo, ecco tutto quello che dovete sapere prima di andare a vedere Napoleon al cinema: il film esordisce oggi 23 novembre nelle sale italiane.