Ridley Scott rifiutò la Disney per un film su Merlino: 'Non faccio film sui maghi'

Come ha dichiarato in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Ridley Scott ha rifiutato di dirigere il kolossal Disney su Mago Merlino. La major da anni sta cercando di concretizzare un franchise sul personaggio presente anche nel Classico, La spada nella roccia, e si era affidata alla casa di produzione Scott Free.

Tuttavia la situazione si è evoluta in maniera differente. Dalle parole di Scott traspare il suo disinteresse nell'occuparsi del progetto:"Mi sento come un bambino in un box pieno di giocattoli [durante la scelta di un progetto]:'Oh, quello sembra carino, rosso e luccicante!'. Più divento vecchio e più sono alla ricerca di cose che possano significare qualcosa e non siano soltanto puro intrattenimento. Un progetto che abbia un impatto su qualcuno".



Le sue dichiarazioni hanno sempre fatto discutere. Ridley Scott preferisce le recensioni negative, rispetto a quelle positive. Un altro lato insolito per un regista. Scott nell'intervista ha poi proseguito il suo pensiero:"Volevano che dirigessi un film su un mago. Non faccio film sui maghi. Non era una buona idea" ha concluso il regista.

Alla luce di tali dichiarazioni si evince che Ridley Scott non dirigerà mai un film su Merlino (e sui maghi in generale... ) ma non è chiaro se la sua casa di produzione, Scott Free, sarà comunque coinvolta nel progetto disneyano.



