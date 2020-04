Ridley Scott alla regia dell'adattamento di The End of October, romanzo su una pandemia?

Il sempre più impegnato Ridley Scott potrebbe aggiungere un altro titolo alla sua agenda: quello di The End of October, l'adattamento del romanzo di Lawrence Wright. L'argomento del libro? Una pandemia globale.

La Scott Free Productions, compagnia di produzione fondata da Ridley Scott e suo fratello Tony, sarebbe in procinto di sviluppare un film o una serie tv ispirata al romanzo di Lawrence Wright, The End of October.



Da qui nasce l'ipotesi che ad occuparsi della regia del progetto potrebbe essere proprio il regista di Blade Runner, anche se al momento la sua agenda sembrerebbe essere alquanto fitta, tra il prequel di Alien, il sequel de Il Gladiatore, The Last Duel con Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck e numerosi altri progetti in cantiere.



Se così dovesse essere, sarebbe una scelta alquanto al passo coi tempi, considerando il fatto che il libro di Wright, scrittore e giornalista vincitore del Premio Pulizer, è sostanzialmente un "medical thriller incentrato su Henry Parsons, un improbabile ma affascinante eroe che dovrà fare una corsa contro il tempo per scoprire l'origine e trovare la cura di un nuovo e misterioso virus letale che sta mettendo il mondo in ginocchio".



Vi ricorda qualcosa? E malgrado The End of October sia uscito oggi 28 aprile, una coincidenza abbastanza inquietante visto tutto quello che sta succedendo, non è difficile comprendere i motivi per cui possa essere attualmente considerato come potenziale base per un progetto cinematografico o televisivo.



Vedremo, però, cosa accadrà.