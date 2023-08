Ridley Scott ha preparato una versione di quasi 5 ore di Napoleone e vuole farla uscire

Ben prima di Zack Snyder e delle sue Snyder Cut, il regista Ridley Scott aveva costruito un'intera carriera sulle versioni alternative dei suoi film, con tantissime director's cut distribuite nel corso degli anni...e a quanto pare la cosa potrebbe ripetersi con Napoleon.

Parlando con Empire Magazine, infatti, il regista Scott ha affermato di avere un “fantastico” director's cut di Napoleon di oltre 4 ore e mezza (più di 270 minuti) che spera di poter far uscire un giorno: secondo il regista, questa versione alternativa (e molto più lunga) del film targato Apple TV+ che uscirà nelle sale distribuito da Sony Pictures arricchisce ulteriormente la performance di Vanessa Kirby nei panni di Joséphine. Sul magazine si legge:

"La versione di Napoleon che arriverà nelle sale dura quasi tre ore, anche se Scott ha un director's cut 'fantastico' di oltre quattro ore e mezza, che include più scene della vita di Joséphine prima dell'incontro con Napoleone. Il regista vorrebbe che Apple (che ha finanziato il film) prima o poi lo distribuisse, in qualche modo. Anche se il film che uscirà al cinema non è certo poca roba: 'È una storia sorprendente', dice Phoenix della vita di Napoleone. 'Speriamo di aver catturato alcuni dei momenti più interessanti.'"

Napoleon ha una durata cinematografica di 157 minuti che è già stato classificata dalla MPA, quindi probabilmente quel minutaggio non cambierà. Tuttavia...bisogna prepara l'hashtag #ReleaseTheScottCut? Staremo a vedere: tra streaming e home-video, non è da escludere che la director's cut di Napoleon non possa un giorno vedere la luce. Tra l'altro, a 270 minuti, questa versione alternativa del film di Scott supererebbe quella da 235 minuti di Napoleon di Abel Gance, uno dei capolavori del cinema muto, uscito per la prima volta con una durata di 333 minuti poi successivamente ridotta.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Napoleon: il film uscirà il 23 novembre nei cinema italiani, distribuito da Sony Pictures Italia.