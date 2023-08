Ridley Scott è pentito: 'Avrei dovuto fare Blade Runner 2049 al posto di Alien Covenant'

Mentre è alle prese con i difficili lavori sul set de Il gladiatore 2 e l'inizio della fase promozionale di Napoleon, che uscirà a novembre, Ridley Scott si è voltato indietro a guardare il passato e rivivere la sua gloriosa carriera.

Nello specifico, durante una recente intervista con Empire, il regista ha riflettuto su due dei suoi film più recenti, ovvero Blade Runner 2049 e Alien: Covenant: inizialmente, come molti di voi saprete, Ridley Scott avrebbe dovuto dirigere personalmente il sequel di Blade Runner, ma alla fine, a causa di conflitti di programmazione, decise di passare il testimone a Denis Villeneuve e rimanere nel progetto in qualità di produttore esecutivo, per concentrarsi maggiormente all'espansione dell'universo di Alien con il sequel di Prometheus. Tuttavia oggi l'autore è pentito di quella scelta: "Non avrei dovuto prendere quella decisione", ha detto Ridley Scott ai microfoni di Empire. “Ma le circostanze, come dire, non mi hanno permesso di fare altrimenti. Oggi penso che avrei dovuto realizzare Blade Runner 2".

Ricordiamo che Ridley Scott tornerà nel mondo distopico di Blade Runner con la nuova serie tv di Prime Video Blade Runner 2099. A proposito del progetto, che lo vedrà di nuovo in qualità di produttore esecutivo, il regista ha dichiarato: “È tutto pronto, finalmente, anni dopo l'annuncio. Per me, la storia ha molto a che fare con le idee del 'Brave New World' di Aldous Huxley". Il regista di Game of Thrones Jeremy Podeswa dirigerà il pilot di Blade Runner 2099, con Silka Luisa (Shining Girls) a bordo come showrunner.

Sebbene i dettagli della trama siano segreti, la serie limitata fungerà da sequel di Blade Runner 2049.