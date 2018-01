Ridley Scott pensa che Alien dovrebbe essere allo stesso livello di Star Wars

pensa che la serie di film didovrebbe essere allo stesso livello degli altri franchise di fantascienza, come. L'acclamato regista del capolavoro del 1979,, diresse il film sulla sceneggiatura di Dan O'Bannon, connel ruolo di Ripley, accanto a Tom Skerritt e Ian Holm.

Alien poi generò un sequel, dal titolo Aliens - Scontro finale, diretto da James Cameron e uscito nel 1986, sette anni dopo la realizzazione del primo film. Candidato a sette premi Oscar, anche il secondo film seppe ottenere un successo di critica enorme.

Non ci volle molto perché la 20th Century Fox si rendesse conto di avere a disposizione un vasto franchising multimediale, sfruttato in sequel, prequel, fumetti, romanzi e videogiochi. Ma nonostante le numerose versioni ed espansioni dell'universo di Alien, il franchise rimane indietro rispetto ad altri fenomeni fantascientifici. E di questo Scott si lamenta.

In un'intervista al Toronto Sun per il suo ultimo tormentato film, Tutti i soldi del mondo, Ridley Scott ha discusso brevemente di Alien: Covenant e del passo successivo in questa serie di prequel su Alien. Nonostante non abbia fatto luce sui suoi piani, Scott ha detto che il franchise dovrebbe essere grande come gli altri grandi film di fantascienza di Hollywood:"Non c'è motivo per cui Alien non dovrebbe essere sullo stesso piano per i fan di Star Trek e Star Wars. Quindi penso che il prossimo passo sia andare nella direzione di sostenere il franchise di Alien. L'evoluzione della creatura o la reinvenzione qualcos'altro? Penso che sia necessario avere un'evoluzione della creatura perché è il miglior mostro di sempre."

Tuttavia sembra che al franchise sia stata chiusa la porta ad un futuro che invece Scott si augura ci sia, visto che il regista ha pianificato di realizzare almeno altri due film. Tuttavia il flop di Alien: Covenant potrebbe aver segnato definitivamente il futuro del franchise.