Ridley Scott parla di Blade Runner 2049... e di Star Wars

Blade Runner 2049 dinon è andato come sperato. Infatti, la pellicola è uno dei più grandi flop dell'anno, almeno in termini di aspettative da parte dello studio.

Adesso, Ridley Scott - che fu cacciato bonariamente dal set dal regista stesso - ha parlato di Blade Runner 2049 proprio in una nuova intervista: "Devo pensare bene a cosa poter dire. Devo pensarci bene. Ma era troppo lungo! Cavolo! E la sceneggiatura è in parte mia".

Inoltre è stato chiesto a Scott se dirigerebbe mai un film su Star Wars, ma ha spiegato che lui "sarebbe troppo pericoloso" per la saga stessa. Spiegandone i motivi, Scott ha affermato: "Io so quel che sto facendo. Loro vorrebbero avere il controllo, io invece voglio il controllo su quel che faccio.".

Scott ha anche lanciato qualche frecciatina, potenzialmente indirizzata a Gareth Edwards, regista di Rogue One: A Star Wars Story: "Non ingaggi un tizio che ha girato solo film low-budget e gli affidi una produzione di 180 milioni di dollari, non ha senso. E' stupido. Sapete quanto costano delle riprese aggiuntive? Milioni! Milioni! Io costo quel che costo, e non è poco, ma riesco a restare nel budget e nei tempi. E' qui che conta l'esperienza, è semplice! Devi crescere man mano. Inizi con un film low-budget, poi ne dirigi uno da 20 milioni e poi puoi fare il salto e provare a farne uno da 80 milioni. Non puoi iniziare immediatamente con uno da 160!".