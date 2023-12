Ridley Scott non si ferma: dopo il western dirigerà un nuovo action, Bomb

Oltre al nuovo western in lavorazione, che segnerà la prima esperienza nel Far West per l'autore, Ridley Scott ha annunciato un secondo nuovo film in cantiere, un action intitolato Bomb.

Come si legge su Deadline, che ha riportato lo scoop in esclusiva, 20th Studios ha acquistato l'omonimo racconto breve di Kevin McMullin, un thriller d'azione con un potenziale di franchising e un ruolo centrale per un giovane attore. Ridley Scott ha scelto di dirigere il film, con la produzione della sua etichetta Scott Free, mentre McMullin scriverà la sceneggiatura: il progetto aveva attirato l'attenzione di 10 offerenti, tra cui Apple, Netflix, Sony e Warner Bros.

Il racconto originale è un thriller d'azione sulla scia di Dog Day Afternoon e Speed e segue Frankie Ippolito, un negoziatore di ostaggi chiamato in servizio la notte prima del suo matrimonio: a Londra, un uomo ha parcheggiato in un cantiere edile a Piccadilly Circus dove si trova una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale, appena scoperta, e dice alle forze dell'ordine locali che parlerà solo con Frankie, con il quale condivide un segreto passato: la serie di eventi che sarà innescata coinvolgerà il protagonista in una lotta notturna per fermare l'attentatore.

Ridley Scott, che ha recentemente pubblicato Napoleon - e che presto tornerà su Apple TV+ con la director's cut di quasi quattro ore di Napoleon - è ancora a lavoro su Il gladiatore 2, le cui riprese termineranno dopo la pausa natalizia.