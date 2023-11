Ridley Scott non dirigerà mai film di supereroi: 'I miei film sono più belli, c*zzo'

Dopo averne dette di tutti i colori agli storici che criticano i suoi film come Napoleon, il regista Ridley Scott ne ha da parte anche per i film di supereroi e per quelli che gli chiedono come mai, nel corso della sua carriera, non ha provato ad inseguire la tendenza dei cinecomics.

"Oggi come oggi c'è questa grande idolatria dei supereroi, che in realtà sono solo un'estensione delle strisce a fumetti", ha detto il regista di Alien e Blade Runner. "E da questo punto di vista, è molto difficile scrivere una storia a fumetti e portarla avanti con successo su pellicola. Comunque non sono un fan dei supereroi, anche se amavo i fumetti. Penso che ci siano un paio di film di Batman piuttosto buoni, e quel primo film di Superman di Dick Donner ha saputo portare al cinema la vera tradizione del fumetto come pochi altri. Ma man mano che abbiamo ampliato le nostre capacità a livello visivo, penso che, stranamente, tutto sia diventato sempre meno realistico, e ora più che film sembrano delle scuse per far fare agli attori un sacco di soldi interpretando dei supereroi. Hanno provato ad offrirmi dei film di supereroi in passato ma ho sempre rifiutato, non fanno per me. O forse ne ho fatti alcuni: penso che Sigourney Weaver sia un supereroe in Alien, così come Russell Crowe ne Il Gladiatore. E poi Harrison Ford è un super antieroe in Blade Runner. La differenza è che i miei film sono migliori, c*zzo", ha concluso con una risata.

Napoleon uscirà nelle sale italiane dal 23 novembre. Lo abbiamo visto in anteprima, per saperne di più scoprite quanto durerà la versione cinematografica di Napoleon.