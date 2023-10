Per Ridley Scott Napoleon è stato come 'un set LEGO molto difficile'

Ridley Scott si prepara a portare nelle sale l’ennesima opera epica della sua carriera con il suo film Napoleon, dedicato all’imperatore e condottiero del diciannovesimo secolo. Il filmmaker si è mostrato consapevole delle difficoltà nel raccontare una storia tanto imponente e dettagliata, paragonando l’impresa alla costruzione di un set Lego.

Dopo aver raccontato della versione da 5 ore di Napoleon preparata da Ridley Scott, torniamo a parlare del regista per riportare le sue parole a proposito del tanto studio che ha necessitato la rivisitazione storica e del minuzioso lavoro di assemblaggio di ogni particolare necessario a costruire il film.

Queste le parole di Scott a proposito dell’impegno attuato sul set per riportare gli eventi in modo storicamente accurato: “Potrei leggere tutti i libri del mondo su di lui, ma invece, dato che il film è qualcosa di grandioso, mi affido al mio ottimo team. Il mio team realizza meravigliosi costumi militari come non ho mai visto. I costumi sono strabilianti, e poi ho un esperto militare del nesso causa-effetto durante le battaglie. Il tutto coordinato in modo divertente, un po’ come in una battaglia. Quando si realizza un film come questo è necessario che tutti i capi reparto si riuniscano regolarmente intorno a un tavolo, in modo che la mano sinistra sappia sempre cosa stia facendo la mano destra”.

Quindi il filmmaker ha raccontato quanto sia stato impegnativa la realizzazione dell’opera, facendo uno strano ma azzeccato parallelismo: “Lavorare a questo tipo di film è come scalare una montagna. A livello del terreno la vetta sembra molto lontana. Ma mentre ti arrampichi sulla collina con i tuoi partner, in questo assurdamente difficile kit Lego di informazioni che stai cercando di mettere insieme, a volte i pezzi non si incastrano e sei già a 20000 piedi. È un processo continuo, giorno per giorno, ma è per questo che lo faccio. Lo adoro”.

In attesa di poter vedere quanto sarà epico il set di costruzioni tirato su da Ridley Scott e Joaquin Phoenix, vi lasciamo alla notizia riguardante l'incredibile durata di Napoleon.