Ridley Scott è il Logan Roy delle interviste: per ogni risposta c'è un 'vaffanc*lo'

Anche per via degli scioperi di Hollywood, che hanno impedito la partecipazione degli attori protagonisti Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, il tour stampa di Napoleon ha messo al centro il titanico Ridley Scott, che alla veneranda età di 85 anni ha letteralmente rubato la scena.

Grazie alle sue battute spietate, la sua aria da duro e le sue frasi ad effetto, il tour promozionale di Napoleon si è trasformato in un vero e proprio one-man-show, anzi Ridley Scott show, durante il quale il regista ha sparato a zero rinunciando a priori alle canoniche risposte diplomatiche cui solitamente le personalità di Hollywood ci hanno abituato.

Ne ha avute per Martin Scorsese ("Nel tempo che ci ha messo per fare Killers of the flower moon, io ho fatto quattro film") e per l'intero popolo francese ("Hanno criticato il mio ultimo film Napoleon definendolo goffo e involontariamente divertente, ma che ne sanno i francesi? I francesi non piacciono a nessuno, nemmeno ai francesi") trasformandosi di microfono in microfono in un vero e proprio Logan Roy delle interviste, l'iconico protagonista dell'acclamata serie tv Succession interpretato da Brian Cox e che aveva sempre un bel 'vaffa' per tutti. Ad esempio, parlando con Jonathan Dean del Sunday Times lo scorso fine settimana, Ridley Scott ha attaccato anche gli storici di Napoleone: "Ogni volta che mi fanno notare che i miei film non sono accurati dal punto di vista della storia, come se fregasse qualcosa a qualcuno, gli faccio notare: 'Mi scusi, bello, lei era lì? Ha vissuto in quel periodo storico? NO? Bene, allora chiudi quella c*zzo di bocca."

Il personaggio pubblico che ha Ridley Scott ha deciso di interpretare è ben definito e soprattutto esilarante, capace di smuovere le acque e rendere ogni intervista imprevedibile. Sempre in merito a Napoleone e la scena del bombardamento delle piramidi, mai avvenuta nella realtà ma fieramente inserita nel film, il regista ha dichiarato: "Non mi interessa se quel fatto sia avvenuto o meno nella realtà: so solo che, come immagine da cinema, una bomba sulle Piramidi è la cosa più immediata possibile per dire che Napoleone ha conquistato l'Egitto".

La buona notizia è che, ovviamente, ci saranno nuove interviste con Ridley Scott in arrivo: oltre a Il gladiatore 2, che uscirà nel 2024, il regista ha infatti confermato che il suo prossimo film sarà un western. Più Ridley per tutti.