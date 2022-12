Ridley Scott loda Joaquin Phoenix: 'Abbiamo riscritto Napoleon per il suo talento'

Napoleon è un capolavoro per i pochi che lo hanno già visto in quel di Hollywood, ma in una recente intervista con Empire il regista Ridley Scott piuttosto che commentare queste voci di corridoio ha voluto lodare la performance di Joaquin Phoenix.

L'attore, premio Oscar per Joker di Todd Phillips che ottenne la sua prima nomination (come non protagonista) proprio per la sua performance ne Il gladiatore di Scott, interpreterà Napoleone Bonaparte per il suo prossimo blockbuster di Apple TV+. Parlando ai microfoni di Empire, Ridley Scott ha voluto lodarne il talento:

"Joaquin è un attore che sta da un'altra parte rispetto al modello convenzionale di star di Hollywood", ha detto Scott. “Non deliberatamente, ma per intuizione. Questo è ciò che lo rende grandissimo. Se qualcosa lo infastidisce, te lo fa sapere. La sua performance ha reso Napoleon molto speciale, perché sul set si è messo costantemente in discussione. Insieme a lui abbiamo riscritto quel dannato copione molte volte perché sentiva il disagio del personaggio. Abbiamo elaborato le scene per aiutarlo a concentrarsi su chi fosse davvero Bonaparte. Da regista, ho voluto rispettare l'approccio dell'attore, perché sentivo che quello che faceva lui o che suggeriva era incredibilmente costruttivo per l'economia del film. Ha reso tutto più grande e migliore."

La sceneggiatura di Napoleon è stata scritta da David Scarpa, che in precedenza aveva firmato per Scott il copione di Tutti i soldi del mondo. La storia si concentrerà sull'imperatore francese visto attraverso il rapporto con la sua prima moglie, l'imperatrice Josephine (un ruolo passato a Vanessa Kirby quando Jodie Comer, scelta originariamente da Ridley Scott dopo averla ammirata in The Last Duel, ha dovuto rinunciare a causa delle tempistiche della produzione).

Apple dovrebbe pubblicare Napoleon nel 2023, anche se al momento non è stata comunicata alcuna data d'uscita. In attesa di ulteriori novità, guardate alcune suggestive foto dal set di Napoleon.