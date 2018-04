Ridley Scott:"lo Xenomorfo è una di quelle idee geniali che arrivano una volta nella vita"

Il regista Ridley Scott, creatore della serie cult di Alien, ha parlato dello Xenomorfo, di ciò che l'ha portato alla sua creazione e dell'idea che sta dietro la realizzazione del primo film, una pietra miliare assoluta.

Inoltre, Scott ha parlato di quanto sia difficile sostituire lo Xenomorfo nella serie, proprio in virtù del fatto che, quando si ha un'idea originale e di successo (come quella di questo orripilante alieno), cambiare non solo è rischioso, ma anche controproducente.

Certo, Alien, pur essendo un film acclamatissimo dal suo fandom, da molti è stato criticato per diverse ragioni, non ultimi i buchi nella trama e i personaggi, giudicati, a volte, un po' fuori dall'ordinario. Tuttavia gli effetti speciali, la grafica, e i tentativi di rinnovare il franchise, sono stati apprezzati.

Purtroppo però, sappiamo bene che l'ultimo capitolo, Covenant, non è andato nel modo sperato. E dunque, nonostante il regista abbia detto che, probabilmente, la serie avrebbe dovuto superare il discorso Xenomorfo (nell'eventualità che si decidesse di continuarla, ovviamente), ora è anche convinto del fatto che, rimpiazzarlo, in realtà non sarà facile. Questo è ciò che Scott ha detto a Yahoo!:

"Nella mia carriera, che è stata piuttosto lunga, ci sono stati solo - e lo dico con il massimo rispetto per le persone con cui lavoro - due veri, veri originali. Stranamente, mi sono imbattuto un giorno in un tizio di nome HR Giger e, se non avessi avuto quel mostro non avremmo avuto quel film. Ho visto il disegno - che era stato fatto per il libro, non per il film - ed ero così preso da questa cosa che sono volato in Svizzera, dove viveva lui (perché HR Giger non voleva prendere l'aereo), dal momento che aveva paura di volare."

Poi il regista ha continuato, dicendo che, se non fosse stato per lo Xenomorfo, di certo il primo film non avrebbe funzionato:

"Non sarebbe stato lo stesso film. Anche se il cast era meraviglioso, con Sigourney [Weaver] e Harry [Dean Stanton] e gli altri, senza quell'ottavo passeggero non sarebbe stato lo stesso film. Quello che sto cercando di dire è che ci sono rarità, ci sono quelle [idee] che arrivano una volta ogni tanto, non così spesso, ma che, quando arrivano, devono assolutamente essere afferrate e non lasciate andare."

Per adesso non sappiamo quali siano i piani di Scott per il futuro: non sappiamo cioè se lo Xenomorfo tornerà e addirittura se il terzo film prequel si farà. Vedremo...