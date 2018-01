Ridley Scott in trattative per dirigere la Saga di Merlino per la Walt Disney Pictures

Al centro dell'attenzione in questi giorni per l'arrivo del suo nuovo '' film Tutti i soldi del mondo , il poliedrico registapotrebbe aver deciso quale sarà il suo prossimo film.

Variety svela che il regista è attualmente in trattative per dirigere la famosa saga di Merlino per la Walt Disney Pictures; secondo le fonti questo sarà effettivamente il prossimo film da regista per Ridley Scott. Scott è anche in trattative con la Disney per far sì che la sua casa di produzione, la Scott Free, possa occuparsi della produzione insieme a Gil Netter.

Il film sarà ispirato ai romanzi firmati da T.A. Barron. La sceneggiatura è stata affidata a Philippa Boyens, sceneggiatrice premio Oscar, che ha lavorato insieme a Peter Jackson a tutti i film del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, nonché a King Kong (sempre di Jackson) e Amabili Resti.

Il primo dei romanzi, pubblicato nel 1996, si chiama The Lost Years of Merlin e, ovviamente, parla degli "anni perduti" di Merlino mai raccontati e, principalmente, "di un ragazzo lasciato per morto, senza memoria, nome e nessuna casa, determinato a scoprire chi è e la natura dei suoi strani poteri". The Lost Years of Merlin ha dato origine ad almeno altri 12 libri della stessa saga.

La Disney non ha ancora fissato la data di uscita della pellicola.