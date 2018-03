Ridley Scott in trattative per dirigere l'adattamento di Queen & Country

Il regista di, è in trattative per dirigere un nuovo spy-thriller,, basato sul graphic novel di. Il progetto è in cantiere da diversi anni ma non è quasi mai andato vicino ad entrare in produzione. L'ingresso di un regista del calibro di Scott potrebbe essere decisivo.

Queen & Country ha vinto il premio Eisner nel 2002 come miglior serie di fumetti, e la pubblicazione si è concentrata dal 2001 al 2007. La serie racconta le vicende di Tara Chace, un'agente del British Secret Intelligence Service, insieme ad altri due agenti che operano in ambito internazionale. La sua identità segreta verrà messa in pericolo a causa di un omicidio.

Queen & Country è stata illustrata da artisti del livello di Steve Rolston, Leandro Fernandez, Chris Samnee e Brian O'Malley, creatore di Scott Pilgrim.

Per Ridley Scott potrebbe essere un progetto perfetto, vista la sua abilità nel raccontare storie con personaggi femminili irresistibili. Se l'accordo andrà in porto, Ridley Scott produrrà il film in collaborazione con Chernin Entertainment. Ellen Page era inizialmente destinata al ruolo di Tara Chace nel progetto in cantiere qualche anno fa.

La prima bozza dello script è a cura di Ryan Condal, ma una nuova bozza è a firma di John Rogers e dello stesso Greg Rucka.

Ridley Scott nell'ultimo anno è stato impegnato al cinema con l'uscita di Alien: Covenant, sequel di Prometheus (2012) e secondo prequel della saga di Alien, con protagonisti Michael Fassbender e Katharine Waterston. Ha inoltre portato sul grande schermo la storia vera del rapimento negli anni '70 di John Paul Getty III, nipote dell'uomo più ricco del mondo J. Paul Getty. Il film, Tutti i soldi del mondo, ha fatto molto parlare di sé soprattutto per le vicende riguardanti l'allontanamento di Kevin Spacey dopo le accuse a lui rivolte, e la conseguente sostituzione con Christopher Plummer (candidato all'Oscar) e per la disparità salariale tra due co-protagonisti del film Mark Wahlberg e Michelle Williams.