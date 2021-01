Ridley Scott: tutti i film del regista da vedere su Netflix o Amazon Prime Video

In attesa di vederlo all'opera con le tante nuove opere in cantiere, come The Last Duel, Gucci e Napoleone con Joaquin Phoenix, i fan del regista Ridley Scott possono rivolgersi alle piattaforme di streaming on demand Netflix e Amazon Prime Video.

Nel catalogo della prima, ad esempio, troviamo alcune opere fondamentali della sua filmografia come Il gladiatore, Le crociate (purtroppo solo in versione cinematografica e non nella ben superiore director's cut), Body of Lies, American Gangster, Robin Hood, Un'ottima annata e ovviamente l'imprescindibile Blade Runner, disponibile nella versione Final Cut.

Nel catalogo della seconda d'altro canto, anche grazie alla possibilità di acquisto e noleggio digitale, sono presenti praticamente tutti gli altri lavori di Scott: fatta eccezione di alcuni 'doppioni' (ad esempio American Gangster, Il gladiatore e Robin Hood, che spuntano anche nel catalogo Amazon), l'offerta prevede gratis per tutti gli abbonati Legend con Tom Cruise, fantasy del 1985 diretto dopo il successo di Blade Runner, L'albatros: oltre la tempesta, mentre a noleggio o a pagamento anche Prometheus, Alien: Covenant, I duellanti, Hannibal, The Martian, Black Rain, Black Hawk Down, Tutti i soldi del mondo e il sottovalutatissimo The Counselor.

Insomma, se volete conoscere il cinema e l'arte di uno dei più importanti registi del mondo ora sapete da dove cominciare.

