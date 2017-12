Ridley Scott fiducioso sul nuovo Alien: "Credo sia necessario cambiare totalmente rotta!"

Data la formula ormai a lungo reiterata nel tempo, la saga disembra essersi arenata in una struttura fin troppo ripetitiva, tanto che l'ultimo Alien: Covenant non ha incontrato il successo sperato e neanche il gusto di molti appassionati del franchise, semi-floppando in termini commerciali.

Adesso, in un'intervista pubblicata da Entertainment Weekly in occasione della promozione del controverso Tutti i soldi del mondo, Ridley Scott è tornato a parlare della saga e del futuro di Alien al cinema, dichiarando che un altro capitolo è "sicuramente in fase di sviluppo" ma sottolineando anche la sua visione per il prosieguo della serie.



Queste le sue parole: "Credo che sia necessario allontanarsi gradualmente da tutte queste cose sugli alieni. Penso che sia ormai arrivato il momento di ricercare una soluzione differente in qualcosa di più interessante: ad esempio il tema di un I.A. sempre più pericolosa e molto attuale e affascinante, e per questo di grande interesse". Sostanzialmente, quindi, l'idea del regista sarebbe quella di spostare l'attenzione sugli androidi del film, interpretati da Michael Fassbender, unico personaggio al momento ricorrente nella nuova fase cinematografica di Alien, prequel del film del 1979.



Gli Xenomorphi, d'altra parte, rappresentano gran parte del successo del franchise, divenuto iconico anche per merito di questi mostri nati dall'estro creativo di Hans Ruedi Giger. E l'idea di non vederli più in una saga dove sono da sempre i grandi villain potrebbe non piacere ai fan più affezionati.