Ridley Scott esagerato! Nel film di Gucci anche De Niro, Leto, Al Pacino e Adam Driver!

Nonostante debba ancora terminare le riprese di The Last Duel, il suo nuovo film con protagonisti Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver, il regista Ridley Scott ha blindato un cast a dir poco gigantesco per il suo prossimo prossimo film, un progetto ancora senza titolo dedicato a Gucci.

La pellicola, basata sulla dinastia della celebre casa di moda italiana, seguirà in particolare l'omicidio di Maurizio Gucci, nipote del fondatore della compagnia, con l'attrice nominata agli Oscar per A Star is Born Lady Gaga che vestirà i panni di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Gucci condannata per aver orchestrato l'assassinio nel 1995.

Ora Deadline riporta che la produzione ha accolto nel sua cast anche Adam Driver, dal quale evidentemente Scott è stato folgorato durante i lavori per The Last Duel, e poi ancora Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Huston e Reeve Carney.

La moglie di Scott, Giannina Scott, è da tempo appassionata dalle prospettive cinematografiche di un'opera sulla tumultuosa dinastia dei Gucci. L'attrice-produttrice, famosa per aver interpretato la parte della moglie di Massimo ne Il Gladiatore, ha proposto il progetto a Scott diversi anni fa, e alla fine la storia è stata sceneggiata da Roberto Bentivegna a partire dal libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Marito e moglie produrranno il film attraverso il banner Scott Free Productions.

A margine vi segnaliamo che, come comunicato da Deadline, le riprese di The Last Duel ricominceranno la prossima settimana.