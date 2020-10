Ridley Scott dirigerà Phoenix in un film su Napoleone, terminate le riprese di Last Duel

Sono appena terminate le riprese riprese di The Last Duel e Ridley Scott ha già messo in cantiere un nuovo progetto che lo vedrà impegnato dopo le riprese di Gucci con Lady Gaga.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il regista proseguirà la collaborazione con 20th Century Studios con lo sviluppo di Kitbag, pellicola storica che vedrà come protagonista Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte.

Scritto da David Scarpa, che ha già lavorato insieme a Scott per la sceneggiatura di Tutti i soldi del mondo, il film offrirà uno sguardo originale e personale alle origini di Napoleone e alla sua rapida e spietata ascesa come Imperatore, raccontato attraverso il punto di vista della sua instabile relazione con la moglie e il suo vero amore, Josephine. Stando al sito, l'intenzione della pellicola è quella di catturare le battaglie più famose di Napoleone, la sua ambizione implacabile e la sua straordinaria mente da stratega come leader militare e visionario della guerra.

Scott inizierà a girare Kitbag solo dopo aver terminato i lavori per Gucci, che entrerà in produzione all'inizio del prossimo anno e vedrà nel cast anche Robert De Niro, Jared Leto, Al Pacino e Adam Driver. Per Phoenix, lo ricordiamo, si tratta della prima grande produzione dopo il successo di Joker.