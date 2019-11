Ridley Scott dirigerà Lady Gaga in un film basato sull'omicidio di Maurizio Gucci

In attesa di vedere The Last Duel e la serie HBO Max Raise by the Wolves, Ridley Scott ha già messo in cantiere un nuovo progetto: dirigerà Lady Gaga in un film basato sulla dinastia della famiglia Gucci e in particolare sull'omicidio del nipote del fondatore Guccio Gucci.

La pop star, nominata all'Oscar per la miglior attrice protagonista alla scorsa edizione degli Academy Award, vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci che è stato processata e condannata per aver orchestrato l'assassinio del suo ex marito sui gradini del suo ufficio nel 1995. La donna è stata rilasciate nel 2016 dopo aver scontato 18 anni di prigione.

Visti i nomi coinvolti il progetto sta iniziando ad attirare le attenzioni delle maggiori major hollywoodiane, con Disney/Fox in prima linea grazie all'accordo di anteprima con la casa di produzione di Scott, la Scott Free Productions.

Basato sul libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" scritto da Sara Gay Forden, il film sarà scritto da Roberto Bentivegna. Scott ha in programma di iniziare le riprese una volta terminato The Last Duel, pellicola scritta da Ben Affleck e Matt Damon a cui di recente si è unito anche Adam Driver. Il regista di Alien produrrà il film insieme a Gannina Scott.