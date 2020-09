Ridley Scott deluso dal corto di Fortnite, parodia del suo spot per la Apple

È guerra tra i produttori di Fortnite e l'azienda della mela morsicata. Oltre ad aver fatto causa ad Apple in seguito alla rimozione del gioco dall'Apple Store, Epic Games ha messo in piedi un video parodico ispirato allo spot di Ridley Scott "1984", ma cosa ne pensa il regista?

Scott aveva girato un corto molto simile proprio per la Apple, nel quale l'azienda appariva come esempio positivo da seguire, in un mondo dominato da una sorta di dittatura orwelliana. La situazione si è ribaltata nel video di Fortnite, visto che il nemico principale è un inquietante personaggio con la testa a forma di mela (Tart Tycoon). Il regista non ha apprezzato il tributo, pur riconoscendone i meriti:

"L'ho visto e ho scritto loro un commento. Da una parte non posso che complimentarmi per il fatto che abbiano ripreso il mio spot inquadratura per inquadratura, ma dall'altra è un peccato che il messaggio sia stato così ordinario. Avrebbero potuto parlare di democrazia o di argomenti più importanti... ma non l'hanno fato", ha rivelato il regista de Il Gladiatore e di Alien ad IGN.

A quanto pare non gli è andato a genio che gli autori abbiano perso l'occasione di innalzare il livello della discussione, ma ammette: "Credo che l'animazione fosse incredibile, che l'idea fosse incredibile, ma per quanto riguarda il messaggio...".

Cosa ne pensate del trailer di Fortnite? Vi è piaciuto in tutto e per tutto oppure condividete il pensiero di Ridley Scott? Ditecelo nei commenti!