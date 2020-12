Ridley Scott crede nella vita aliena: 'Non dite cazz*te, gli alieni ci hanno creato!'

Parlando col The Guardian, il leggendario regista Ridley Scott ha parlato della possibilità della vita extraterrestre schierandosi a favore di chi sostiene che l'essere umano non è solo nell'universo.

"C'è stata una grande cosa fatta dalla Nasa circa un mese fa", ha detto Scott. "In pratica hanno seguito alcune delle sonde Mariner. Hanno viaggiato probabilmente a 100.000 miglia orarie negli ultimi 47 anni, quindi pure lavorando alla velocità della luce le hai ancora a soli quattro minuti e mezzo da casa. Quando guardi un'equazione del genere, ti rendi conto che la fantascienza graffia a malapena la superficie. Ci sono così tante cose che non capiamo. L'idea che siamo soli in questa galassia è una fottuta assurdità".

Il regista si è talmente appassionato a questo argomento che ha interrotto l'intervista e ha continuato a parlarne: "Andiamo, è ridicolo. Credo fermamente in ciò che Stanley Kubrick ha fatto nel 2001: Odissea nello spazio: qualcuno ci ha fatto visita in passato. Di sicuro. E' una cosa ovvia. Pensi che siamo stati solo un incidente biologico nel corso di un miliardo di anni? Non credo proprio. Ci sono troppi elementi da mettere insieme. Penso che da qualche parte nel nostro passato qualcuno sia arrivato per guidare la nostra evoluzione".

Ma a proposito del film di Kubrick - tornato in voga con i misteriosi monoliti spuntati in giro per il mondo - Scott ha raccontato la sua prima esperienza in sala: "L'ho visto a trent'anni, all'inizio della sua distribuzione originale. Una stampa da 70 mm, era circa metà pomeriggio a Londra. La sala era vuota perché le persone non potevano capirlo davvero. Sono rimasto seduto lì sbalordito."

