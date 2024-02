Ridley Scott farà un biopic musicale! Annunciato il film sui Bee Gees

Nonostante abbia abbondantemente superato gli 80 anni, Ridley Scott rimane uno dei registi più impegnati a Hollywood con diversi progetti in sviluppo, l'ultimo dei quali è stato appena annunciato.

L'autore di Alien e Blade Runner dirigerà un film senza titolo incentrato sul gruppo musicale The Bee Gees, con la notizia che è stata confermata ufficialmente in queste ore dai principali organi di stampa del settore hollywoodiano: Scott, che è tornato sul grande schermo recentemente con il suo ultimo kolossal Napoleon, produrrà il film insieme a Graham King per GK Films, Stacey Snider e Michael Pruss per Scott Free, con la sceneggiatura che sarà scritta da John Logan, autore de Il gladiatore originale. Il film sarà distribuito dalla Paramount, che ha recentemente lanciato al cinema One Love, il biopic musicale su Bob Marley, e che si sta preparando a distribuire Il gladiatore 2, attesissimo sequel diretto sempre da Ridley Scott.

Il trio britannico-australiano The Bee Gees è diventato uno dei più venduti di tutti i tempi, raggiungendo la fama negli anni '60 e '70. I fratelli Gibb Barry, Robin e Maurice, nel corso della loro carriera, hanno firmato successi come "How Can You Mend a Broken Heart", "Too Much Heaven", "Nights on Broadway" e "Stayin' Alive". Barry Gibb, l'unico fratello sopravvissuto, sarà il produttore esecutivo del film.

Per quanto riguarda Ridley Scott, questo è il terzo nuovo film in sviluppo annunciato recentemente: i precedenti sono un western, che l'autore ha personalmente dichiarato al New Yorker che rappresenterò il suo 30esimo lungometraggio, e il thriller action Bomb.