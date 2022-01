Ridley Scott avverte: 'Le recensioni positive sono pericolose, preferisco quelle negative'

In una recente intervista promozionale, Ridley Scott ha riflettuto sui pericoli che per un regista si insidiano nelle recensioni positive, dichiarando di trovare molto più utili quelle negative.

"La cosa peggiore che un regista possa fare è leggere una critica che dice che il suo film è fantastico", ha detto Scott parlando con il The Hollywood Reporter. "È molto pericoloso per chi fa film, perché quando la critica si complimenta con te ti senti 'arrivato' e allora ti adagi sugli allori. Quello che ho imparato nel corso della mia carriera è che non bisogna mai adagiarsi sugli allori. Bisogna sempre stare vigili e pronti. Bisogna sempre pensare: 'Posso migliorare, devo migliorare'".

Per questo motivo nel suo ufficio Ridley Scott conserva ancora una recensione che bocciò Blade Runner, recensione pubblicata originariamente nel 1982: "Ce l'ho incorniciata alla parete: una frase dice 'Scott sembra essere intrappolato nei vicoli che sta mettendo in scena, e senza una mappa per orientarsi'". La recensione è quella famosa del New Yorker: alla sua uscita Blade Runner polarizzò la critica, ma nel corso degli anni il film venne rivalutato al punto da ispira diverse generazioni di cineasti e ha guadagnarsi un posto per la conservazione nella Library of Congress.

Ricordiamo che dopo il successo di The Last Duel e House of Gucci, usciti nel 2021 a poche settimane l'uno dall'altro e pronti a riproporsi per gli Oscar 2022, Ridley Scott nei prossimi giorni inizierà le riprese del suo nuovo film Kitbag, un biopic su Napoleone Bonaparte con protagonista Joaquin Phoenix che uscirà nel 2023 per Apple TV+. Inoltre, l'autore sta anche lavorando al sequel de Il gladiatore, alla serie tv di Alien sviluppata da Noah Hawley e in uscita sempre nel 2023 (Scott si occuperà della produzione esecutiva) e alla serie tv di Blade Runner, per la quale è già stato scritto l'episodio pilota.

Quale progetto attendente di più? Ditecelo nei commenti!