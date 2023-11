Ridley Scott annuncia il 30esimo film: è un western, sarà Wraiths of the Broken Land?

In attesa di poter riprendere i lavori su Il gladiatore 2, le cui riprese sono bloccate da diversi mesi a causa degli scioperi di Hollywood, il regista Ridley Scott ha ufficialmente anticipato il suo prossimo film, che sarà il 30esimo lungometraggio della sua carriera.

A quasi 86 anni, l'autore di Alien e Blade Runner non ha minimamente intenzione di appendere la cinepresa al chiodo e anzi, parlando per una nuova intervista con il New Yorker (la stessa nella quale ha blastato lo storico che ha accusato Napoleon di inesattezze) e ha confermato che, dopo Il gladiatore 2, lavorerà ad un nuovo film, che sarà anche il suo primo western.

Grazie all'articolo del New Yorker, infatti, veniamo a sapere che Ridley Scott ha già iniziato a lavorare al suo prossimo film, un misterioso progetto ambientato nel mondo del Far West per il quale ha già realizzato tutti gli storyboard e iniziato ad esplorare le location per le riprese. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma escludendo il neo-western The Counselor del 2013 (sceneggiato da Cormac McCarty, maestro del genere), il progetto potrebbe essere il primo western classico di Ridley Scott. I più attenti alla carriera del regista britannico potrebbero ricordare che nell'ormai lontano 2016 Scott aveva acquisito i diritti del romanzo Wraiths of the Broken Land di S Craig Zahler (regista del western horror Bone Tomahawk) per adattarlo in un lungometraggio, ma non è dato sapere se il suo trentesimo film sarà proprio la trasposizione di quel libro.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.