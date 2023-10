Ridley Scott ha visto Alien Romulus di Fede Alvarez: 'È un film fantastico, c*zzo!'

Le riprese di Alien Romulus sono finite da tempo e in queste ore il creatore della saga nonché regista del primo capitolo Ridley Scott ha espresso il suo giudizio sul nuovo film diretto da Fede Alvarez.

Parlando con il collega Guillermo del Toro durante il DGA Latino Summit 2023, Álvarez ha rivelato che subito dopo aver completato i lavori su Alien Romulus ha espresso il desiderio di mostrarlo a Ridley Scott, che avrebbe dovuto vederlo “prima di chiunque altro". L'autore uruguaiano, che dieci anni fa ottenne il consenso unanime realizzando un altro 'nuovo capitolo' di una famosa saga horror, La casa, ha dichiarato: “Tutti mi hanno fatto capire che Ridley è uno che non le manda a dire, soprattutto se deve dire qualcosa che ha a che fare con i suoi film. Non ne ha fatta passare una a Blade Runner 2049, che reputavo un capolavoro, e gli ho chiesto del nuovo Top Gun e lui ha detto 'meh'. Insomma, non fa il gentile tanto per farti un piacere, ti dice ciò che pensa, e ho pensato che non l'avrei spuntata. Per questo motivo volevo essere nella sua stessa stanza mentre guardava il mio Alien, volevo guardarlo negli occhi mentre lui guardava il film...".

E, invece, a quanto pare Ridley Scott ha adorato Alien Romulus. Il racconto di Fede Alvarez prosegue: "Alla fine della proiezione mi ha detto: ‘Fede, cosa posso dire? È fottutamente fantastico, cazzo'. Per me è stato come… La mia famiglia sa che è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Avere un maestro come lui, un autore che ammiravo da così tanto tempo, promuovere senza se e senza ma un mio film. Ne abbiamo parlato per un'ora, dopo la proiezione. Uno dei migliori complimenti che mi ha fatto è stato: 'I dialoghi sono fantastici: la sceneggiatura è tua?' E si, la sceneggiatura era la mia!".

Insomma, se le aspettative per Alien Romulus erano già alte, dopo queste dichiarazioni di Fede Alvarez non potranno che continuare a salire. Per altri contenuti, scoprite la data d'uscita di Alien Romulus.