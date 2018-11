Ride: trailer per il primo film scritto e diretto da Valerio Mastandrea

01 Distribution ha diffuso in streaming il primo trailer di Ride, esordio dietro la macchina da presa per Valerio Mastandrea in uscita nelle sale a fine mese.

Nel cast della pellicola scritta dallo stesso Mastandrea con Enrico Audenino e il cui titolo non va confuso con quello dell’altro film italiano di Jacopo Rondinelli (in quel caso era riferito al voce del verbo inglese “to ride”, mentre qui è la terza persona singolare del verbo ridere), troviamo Chiara Martegiani, Renato Carpentieri, Stefano Dionisi, Arturo Marchetti e con Milena Vukotic. L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 29 novembre con 01 Distribution. Di seguito la sinossi ufficiale del film.

Sinossi: Una domenica di maggio, a casa di Carolina si contano le ore. Il lunedì successivo bisognerà aderire pubblicamente alla commozione collettiva che ha travolto una piccola comunità sul mare, a pochi chilometri dalla capitale. Se n’è andato Mauro Secondari, un giovane operaio caduto nella fabbrica in cui, da quelle parti, hanno transitato almeno tre generazioni. E da quando è successo Carolina, la sua compagna, è rimasta sola, con un figlio di dieci anni, e con una fatica immensa a sprofondare nella disperazione per la perdita dell’amore della sua vita. Perché non riesce a piangere? Perché non impazzisce dal dolore? Sono passati sette giorni ormai e per lei sembra non essere cambiato nulla. Nonostante gli sforzi, non riesce ad afferrare quello strazio giusto, sacrosanto e necessario a farla sentire una persona normale. Manca un giorno solo al funerale e tutti si aspetteranno una giovane vedova devastata. Carolina non può e non deve deludere nessuno, soprattutto se stessa.