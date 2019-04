Ride e la GoPro Experience: una clip esclusiva per l'arrivo del film in Home Video

Lo scorso 6 settembre Ride è piombato sulle sale italiane come una bomba H, un esperimento girato per gran parte con GoPro montate sui caschi dei protagonisti e con un ritmo frenetico, insolito per il nostro cinema. Ora è arrivato il momento di rivivere l'emozione dal divano di casa, grazie all'arrivo dell'edizione Home Video.

A firmare questo film pieno di adrenalina ed effetti visivi è Jacopo Rondinelli, sostenuto artisticamente dal più promettente duo di sceneggiatori/registi del panorama attuale, Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Del film abbiamo parlato proprio con i tre autori lo scorso agosto in una divertente intervista, oggi però è il momento di andare un po' dietro le quinte di Ride, vedere cosa significa davvero GoPro Experience, e lo facciamo con una clip esclusiva per Everyeye.

Lo scheletro dell'opera, che fonde diversi generi, si basa su due personaggi principali, Max e Kyle, che per motivi diversi finiscono invischiati in una sorta di trappola mortale costruita attorno a loro e al loro talento. Sono infatti due artisti del downhill, difficile disciplina da correre in sella a particolari bici "enduro", alla fine dei giochi però non ci sarà spazio per tutti e due, o per tutti i loro avversari. Soltanto uno potrà portarsi a casa 250.000 dollari di ricompensa. Chi riuscirà a sopravvivere? Per saperne di più sul film, qui trovate la recensione di Ride.