Ride e gli effetti visivi made in Italy: dietro le quinte del film con un video esclusivo

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato spesso di Ride, il nuovo film scritto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, un esperimento insolito per il nostro cinema, da oggi 6 settembre in sala.

Si tratta infatti di un progetto fuori da ogni schema, un thriller/horror costruito sull'adrenalina e la società dell'apparire, che con i social network ha divorato le nostre vite. Un film che somiglia tantissimo a un videogioco, e ne cita a decine, per cui sono state utilizzate almeno 20 GoPro e 900 shot di effetti speciali.

Oggi, grazie a una clip esclusiva, vogliamo portarvi proprio dietro le quinte del film, mostrandovi com'è stato costruito in digitale da un team tutto italiano. Da una enorme stanza nera piena di specchi, in cui i due protagonisti vengono reclutati da una società segreta, alle scene action in sella alle bici, con i VFX Artist che hanno dovuto sostituire il volto degli stunt con quello degli interpreti, passando per la post-produzione di grandi panorami innevati.

Un lavoro enorme, monumentale, sia per quanto riguarda il difficile montaggio che il comparto degli effetti visivi, che ha poco da invidiare alle grandi produzioni americane. Come detto in apertura, Ride vi aspetta al cinema da oggi 6 settembre, qui la nostra recensione.