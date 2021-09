Riddick, Vin Diesel torna ad aggiornare sul sequel: 'Più vicino di quanto pensiate'

Attraverso un post condiviso sulla propria pagina Instagram, Vin Diesel è tornato a fornire un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il progetto di un quarto film del franchise di Riddick. Era già qualche mese che non ne sentivamo più parlare ma adesso l'attore ne parla in toni ottimistici e il film potrebbe arrivare molto prima del previsto.

In precedenza Vin Diesel aveva elogiato la sceneggiatura di Riddick 4 che gli era arrivata sulla scrivania, anche se il progetto faticava a decollare, probabilmente a causa della mancanza di finanziamenti importanti per produrre il tutto. Dal nuovo aggiornamento fornito dall'attore però sembra che quello di Riddick 4 sia ormai un progetto concreto e non più semplicemente un'idea da riporre nel cassetto: "Oggi abbiamo avuto un meeting incredibile, grazie squadra voi sapete chi siete... Diciamo solo che Furia potrebbe essere più vicino di quanto pensiate. #Riddick".

Dopo Pitch Black, The Chronicles of Riddick e Riddick, Vin Diesel tornerà a interpretare il suo celebre antieroe nel quarto capitolo che si dovrebbe intitolare appunto Riddick 4: Furya. Ecco cosa aveva detto Diesel in precedenza: "Il regista David Twohy ha scritto una sceneggiatura fantastica. È solo una questione di tempistiche su quando avremo l'opportunità di girarlo. Ma credo che lo gireremo in Australia. E sarebbe il quarto capitolo di quella serie, il che sarebbe fantastico."

Sappiamo che a gennaio Vin Diesel dovrebbe girare il nuovo capitolo di Fast & Furious, pertanto bisognerà vedere come le riprese di Riddick 4 troveranno spazio tra i suoi impegni. Anche per questo non è ancora stata comunicata ufficialmente una data di inizio delle riprese, né tanto meno una per l'uscita in sala del film.

