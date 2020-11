Riddick: quando arriverà il quarto capitolo della saga con Vin Diesel?

Questa sera alle 21:05 su Canale 20 di Mediaset andrà in onda The Chronicles of Riddick, secondo capitolo dell'apprezzata saga action-fantascientifica con al centro il misterioso personaggio interpretato da Vin Diesel. Nel 2013 venne girato il terzo capitolo, intitolato semplicemente Riddick, ma da allora i fan ne attendono un quarto.

Seguito dell'apprezzato Pitch Black, The Chronicles of Riddick è probabilmente il capitolo meno acclamato sella saga e quello dalle più forti venature action che fantascientifiche, che avevano fatto la fortuna del primo capitolo. Fortunatamente il tiro venne aggiustato nel sequel, con Riddick che tornava alle apprezzate atmosfere del primo capitolo. Tuttavia è dal 2013 che i fan di questa saga aspettano con impazienza l'arrivo di un quarto capitolo, più volte chiesto anche dal protagonista Vin Diesel.

Diesel che in questi ultimi anni ha saputo riaddrizzare la sua carriera grazie al successo planetario della saga di Fast & Furious, recentemente è tornato nel ruolo di Xander Cage in XXX: Return of Xander Cage ed è un membro stabile dei Marvel Studios grazie al suo doppiaggio di Groot.

Recentemente, l'attore ha affermato che i piani per un quarto film di Riddick ci sono e che la sceneggiatura sarebbe in arrivo. L'ultimo aggiornamento risale infatti al maggio scorso, quando Diesel confermava di stare per ricevere il copione nonostante la pandemia e il lockdown forzato dalle produzioni di Hollywood: "Buon Furyan Friday... il nuovo script di Chronicles of Riddick è in arrivo la prossima settimana. GRRR! Non so come, siamo stati in quarantena, eppure ce l'abbiamo fatta. Questo venerdì è come cantare: È venerdì, poi viene sabato, poi è domenica! Venerdì, e poi sabato e poi domenica...".

Naturalmente, anche a causa della quarantena imposta dalla pandemia di Covid 19 anche al mondo del cinema, non è al momento ipotizzabile una data d'uscita per Riddick 4: Furya, ma dalle notizie filtrate finora sappiamo ancora poco sulla trama. Probabilmente bisognerà aspettare fino al 2022.