Riddick: Furya, Vin Diesel condivide i primi concept art su Instagram

Da quando Vin Diesel annunciò nel 2019 che il quarto capitolo della saga di Riddick era in lavorazione, gli aggiornamenti sul film si contano sulle dita della mano; tuttavia, l'attore ha ora condiviso su Instagram i primi concept art ufficiali per Furya.

Le immagini rappresentano un personaggio dall'aspetto intimidatorio (forse un Furyano?) e Richard B. Riddick che entra in azione. "Furya attende..." scrive Vin Diesel su Instagram, o ancora: "Nuova concept art di Riddick e cornice dello storyboard... da DT e team. Davvero entusiasmante". E non è la prima volta che l'attore di Alameda stuzzica i fan con dettagli sulle sue prossime partecipazioni: ad esempio, nel dicembre 2022 Vin Diesel ha affermato che il trailer di Fast X arriverà "prima di quanto crediate".

Il nuovo capitolo sarà probabilmente diretto da David Twohy, mentre la trama è ancora sconosciuta – nonostante il titolo suggerisca che la storia si svolgerà, almeno in parte, sul pianeta natale di Riddick. Ricordiamo come il film originale The Chronicles of Riddick: Pitch Black, pubblicato nel 2000, incassò la bellezza di 53 milioni di dollari, a cui seguirono The Chronicles of Riddick (2004, 115 milioni) e Riddick (2013, 98 miliioni).

Prima dell'uscita di Furya, una domanda sorge spontanea: dove eravamo rimasti? Richard, divenuto Lord Marshal, decide di cedere il titolo a Vaako a patto di essere condotto su Furya, il suo mondo natale; eppure, viene ingannato e spedito su un pianeta alieno. Da quel momento, il pericolo alieno si farà sempre più intenso, così come quello umano... Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione su Riddick.