Riddick e la folle idea di Vin Diesel: da Fast & Furious voleva Il Signore degli Anelli

In occasione del ritorno in tv di Riddick, terzo capitolo della saga fantascientifica con Vin Diesel nei panni dell'iconico anti-eroe, abbiamo riunito per voi alcune delle curiosità più interessanti da conoscere sul film.

La star, ad esempio, era talmente legata a questo personaggio che accettò di fare un cameo in The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) in cambio dei diritti totali sulla serie Riddick, che era in mano alla Universal Pictures. La cosa gli ha permise di produrre questo film in modo indipendente, ma la sua folle visione non si fermava di certo qui.

L'idea originale di Vin Diesel era di far diventare The Chronicles of Riddick come la Terra di Mezzo di J.R.R Tolkien: Pitch Black (2000) doveva servire come Lo Hobbit, essere cioè un film autonomo che stabilisse l'universo narrativo e anticipare una trilogia di Riddick che sarebbe stata il suo personale Il Signore degli Anelli. La cronologia della saga dimostra questa voglia di evoluzione: Riddick si svolge cinque anni dopo il film precedente, The Chronicles of Riddick, ambientato a sua volta cinque anni dopo il film originale Pitch Black; ciò significa che Riddick ha luogo un decennio dopo Pitch Black, anche se è stato pubblicato tredici anni dopo il film originale.

Diesel, inoltre, voleva che il film fosse girato su pellicola da 35 mm, ma a causa del basso budget del film - che l'attore mise di tasca propria - e soprattutto il gran numero di riprese con effetti visivi, il film doveva essere girato in digitale. Per raggiungere un compromesso, il regista David Twohy ebbe l'idea di aggiungere un sottile effetto grana in stile pellicola per tutto il film.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Riddick e ad uno speciale sulla saga di The Chronicles of Riddick.