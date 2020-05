Riddick 4, Vin Diesel conferma: la nuova sceneggiatura è in arrivo

INFORMAZIONI FILM



Riddick 4

Notizie

4 Maggio 2020, ore 17:29 di Luca Atero

Il quarto capitolo del franchise Riddick comincia a prendere forma. Se nel luglio 2019 Vin Diesel era stato forse un po' frettoloso nell'annunciare che la sceneggiatura era finita, nei giorni scorsi l'attore è tornato a riparlarne su Instagram. Il film si intitolerà Riddick 4: Furya e un nuovo script sarà pronto in settimana. Il nuovo episodio della saga è in fase di sviluppo ormai da tempo - basti pensare che il terzo film, Riddick, è uscito nel 2013 - ma a quanto pare arriveranno presto delle novità al riguardo. Nel post di venerdì Vin Diesel ha scritto infatti nella didascalia: "Buon Furyan Friday... il nuovo script di Chronicles of Riddick è in arrivo la prossima settimana. GRRR!" Nel breve video, inoltre, l'attore racconta: "Non so come, siamo stati in quarantena, eppure ce l'abbiamo fatta. Questo venerdì è come cantare: È venerdì, poi viene sabato, poi è domenica! Venerdì, e poi sabato e poi domenica..." Il personaggio dell'antieroe Riddick, guerriero Furyan, ha debuttato al cinema ormai vent'anni fa, con Pitch Black, uscito nelle sale nel 2000. Sono poi arrivati The Chronicles of Riddick (con Thandie Newton, Karl Urban e Judi Dench) e Riddick. Naturalmente, anche a causa della quarantena imposta dalla pandemia di Covid 19 anche al mondo del cinema, non è al momento ipotizzabile una data d'uscita per Riddick 4: Furya, ma dalle notizie filtrate finora sappiamo ancora poco sulla trama. Probabilmente bisognerà aspettare fino al 2022.

FONTE: Digital Spy Quanto è interessante?







1

This action-packed movie franchise debuted two decades ago with Pitch Black, introducing Vin's anti-hero Richard B Riddick, a Furyan warrior known to be the last of his kind. Four years later, a sequel titled The Chronicles of Riddick arrived in cinemas, where the star was joined by the likes of Westworld's Thandie Newton, The Boys' Karl Urban and Dame Judi Dench. The third instalment Riddick took nine years to make it to the big screen, while Furya faces a similar amount of time before its finally released – let's hope it's worth the wait.