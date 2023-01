Riddick 4, Vin Diesel in azione nel nuovo concept art del sequel!

La star di Fast and Furious, Vin Diesel, ha pubblicato sul proprio account Instagram un nuovo concept art di Riddick 4, il prossimo capitolo del franchise nel quale interpreta il protagonista. Diesel ha partecipato a tutti e tre i film precedenti, ovvero Pitch Black, The Chronicles of Riddick e Riddick.

Il concept art pubblicato dalla star su Instagram mostra il suo personaggio impegnato in una sequenza d'azione che vedremo nel quarto capitolo del franchise.

Non è la prima volta che Vin Diesel condivide materiale del film; in precedenza aveva mostrato ai propri fan immagini della sceneggiatura e dello storyboard, informandoli del titolo: Riddick 4: Furya.

A maggio dello scorso anno Vin Diesel pubblicò lo storyboard di Riddick 4, incuriosendo ulteriormente i fan del franchise fantascientifico in attesa di vedere il film distribuito sul grande schermo.



Dal 2019, anno in cui è stato annunciato Riddick 4, non ci sono stati molti aggiornamenti sull'evoluzione della lavorazione del film ma i contenuti che Vin Diesel pubblica regolarmente sul lungometraggio rincuorano i fan sull'evoluzione del progetto.



Vin Diesel interpreta Richard B. Riddick, un criminale spaziale che si trova invischiato in diverse peripezie contro minacce aliene.

Riddick è presente anche nei videogiochi prequel della saga cinematografica e nel film d'animazione The Chronicles of Riddick: Dark Fury, ambientato temporalmente tra le prime due avventure cinematografiche.



