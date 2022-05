Riddick 4, Vin Diesel anticipa il ritorno del suo personaggio nello storyboard del film

Un nuovo storyboard di Riddick 4 mostra in anticipo il first look di un ritorno attesissimo, il personaggio di Vin Diesel Richard B. Riddick. Furya è il quarto film live action del franchise di Riddick. Cronologicamente si tratta del sequel diretto di Riddick uscito nel 2013 e non sono stati comunicati altri sequel.

Riddick 4 è in fase di sviluppo da parecchio tempo. Il franchise è iniziato nel 2000 con Pitch Black, aprendo un franchise composto da tre lungometraggi, un adattamento televisivo e tre videogiochi.



Il primo annuncio di Riddick 4 arrivò addirittura nel 2015, quando Vin Diesel raccontò le intenzioni di Universal riguardo al franchise.

Le immagini pubblicate sui social da Vin Diesel mostrano il suo personaggio che indossa quella che sembra essere una tuta spaziale; gli occhi di Riddick sono luminosi e ha un'espressione preoccupata sul viso.



L'ultimo aggiornamento sul film da parte di Vin Diesel arrivò lo scorso dicembre, quando svelò di aver avuto un incontro proficuo con Universal.

Nonostante non abbia rivelato molto sui contenuti di Riddick 4, il nuovo post di Diesel con uno storyboard del film è davvero intrigante per i fan, che possono in tal modo avere un assaggio di quello a cui assisteranno.



A dicembre Vin Diesel mandò in delirio i fan di Riddick, con un post in cui esclamò:"Oggi è stato un gran giorno per Riddick", nel quale raccontava dell'incontro con la major per il film.