Riddick 4, ora è ufficiale: Vin Diesel torna dopo 10 anni per il quarto capitolo!

Vin Diesel tornerà a vestire i panni di Riddick nel quarto capitolo della saga. Il film sarà diretto da David Twohy, che ha lavorato già a due pellicole della serie cinematografia. Lo stesso regista, recentemente, ha svelato qualcosa in più su Riddick: Furya, provocando un pò i fan del franchise.

"La nostra legione di fan lo ha richiesto per anni, e ora siamo finalmente pronti a onorare il loro invito all'azione con 'Riddick: Furya'", ha detto Twohy nella dichiarazione che annunciava ufficialmente l'uscita della pellicola. “La mia collaborazione con Vin e One Race dura da 20 anni, poiché insieme abbiamo creato tre film, due videogiochi, una produzione anime e fumetti animati per Internet" ha raccontato il regista.

"Questo nuovo evento sul grande schermo vedrà un ritorno al pianeta natale di Riddick, dove finalmente potremo esplorare la sua genesi" ha concluso. Già sul proprio profilo Instagram Vin Diesel aveva mostrato dei concept art di Riddick 4, svelando qualcosa in più sul nuovo capitolo in uscita. L'arrivo di questa notizia coincide con un periodo molto fortunato per l'attore, soprattutto dopo il successo dell'uscita del trailer di Fast and Furious 10.

Il ritorno al cinema di Riddick fa capire ancora di più quanto al cinema si stia puntando sempre di più ai sequel di grandi film di successo, in modo da arricchire con nuove storie e nuovi punti di vista. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!