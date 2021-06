Riddick 4, nuovi aggiornamenti da Vin Diesel: 'La sceneggiatura è fantastica!'

Se qualche tempo fa Vin Diesel aveva dato in arrivo la sceneggiatura di Riddick 4, l'attore di Fast & Furious ha raccontato le ultime novità sul progetto. Intervistato da GamesRadar in occasione dell'uscita del nuovo capitolo della saga in cui interpreta Dom Toretto, l'attore ha rivelato che qualcosa si muove.

Dopo Pitch Black, The Chronicles of Riddick e Riddick, Vin Diesel tornerà a interpretare il suo celebre antieroe nel quarto capitolo Riddick 4: Furya.

"Il regista David Twohy ha scritto una sceneggiatura fantastica" ha spiegato il protagonista. "È solo una questione di tempistiche su quando abbiamo l'opportunità di girarlo. Ma credo che lo gireremo in Australia. E sarebbe il quarto capitolo di quella serie, il che sarebbe fantastico."

Sappiamo che a gennaio Vin Diesel dovrebbe girare un nuovo capitolo di Fast & Furious, pertanto bisognerà vedere come le riprese di Riddick 4 troveranno spazio tra i suoi impegni. Anche per questo non è ancora stata comunicata ufficialmente una data di inizio delle riprese, né tanto meno una per l'uscita in sala del film.

Vin Diesel ha poi parlato anche dell'uscita di un nuovo capitolo del videogioco del franchise di Riddick: "Abbiamo avuto un grande successo con Escape From Butcher Bay. Sembra passata un'eternità ora. Ma immagino che trarremo vantaggio dallo spazio di gioco e aggiungeremo un capitolo in più."

Se Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay è stato accolto molto positivamente, però, lo stesso non si può dire del sequel, Assault on Dark Athena.