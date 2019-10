Il ricordo di Iron Man nelle nuove concept art di Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home è il film che ha chiuso ufficialmente l'infinity Saga del Marvel Cinematic Universe prendendosi carico, nel bene e nel male, di quanto accaduto in Avengers: Endgame.

L'evento di cui il film ha risentito di più è sicuramente la morte di Tony Stark, non solo leader degli Avengers ma anche mentore e figura paterna per il giovane Peter Parker, che durante il suo scontro con Mysterio ha dovuto sopportare la pesante eredità lasciata da Iron Man.

Con l'uscita dell'Art Book di Far From Home, sono emersi in rete (via ComicBookMovie.com) delle bellissime concept art che offrono uno sguardo alternativo ai murales dedicati ad Iron Man che abbiamo visto per le strade di New York durante la prima parte del film. Potete trovare i concept nella galleria in calce alla notizia.

Per la gioia dei fan, Sony e Disney hanno recentemente raggiunto un nuovo accordo per proseguire la storia dell'arrampicamuri nel MCU: Tom Holland tornerà a vestire i panni di Spider-Man in un terzo capitolo previsto per luglio 2021, e inoltre apparirà in un altro film della saga che non è ancora stato rivelato.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai disegni studio degli Elementali e alla nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.