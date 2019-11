I ricordi di una vita da criminale nel nuovo trailer di The Irishman

Netflix Italia ha pubblicato un nuovo trailer di The Irishman, l'atteso film di Martin Scorsese che dopo la distribuzione in alcuni cinema approderà sulla piattaforma streaming dal 27 novembre. Il video, sottotitolato in italiano, ripercorre la vita di Frank Sheeran, interpretato da Robert De Niro.

Il film attraversa diversi decenni della storia americana del dopoguerra, attraverso gli occhi di Sheeran, detto "The Irishman", reduce di guerra trasformatosi in un sicario al soldo di alcuni tra i peggiori criminali del Novecento. Il tema portante del film è la scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa, uno dei misteri irrisolti della storia americana, ma nelle tre ore e venti della pellicola vengono affrontati molti altri casi, tra cui come si vede nel trailer l'omicidio di John Kennedy.

Oltre a Robert De Niro, fanno parte del cast di The Irishman anche Al Pacino e Joe Pesci, oltre ad Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Ray Romano, Anna Paquin e Stephen Graham.

Oltre che per il cast di prim'ordine, con Martin Scorsese che finalmente è riuscito a realizzare il suo sogno di lavorare con Al Pacino, The Irishman ha attirato la curiosità degli addetti ai lavori anche per gli effetti speciali che ringiovaniscono alcuni degli attori. Nonostante sia uno dei film più attesi della stagione, però, diversi fattori lasciano pensare che The Irishman avrà vita dura agli Oscar 2020, anche a causa delle ormai famigerate dichiarazioni del regista sul Marvel Cinematic Universe, che potrebbero aver contrariato più di un membro dell'Academy.