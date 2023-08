Ricordate Spiderhead? Secondo il regista è qualcosa che potrebbe accadere sul serio

Dopo il successo conquistato con Top Gun Maverick, Joseph Kosinski ha lavorato anche a Spiderhead, pellicola con Chris Hemsworth e Miles Teller che racconta la storia di una prigione di massima sicurezza nel quale si svolgono esperimenti con droghe avanguardistiche.

Dopo che i critici si sono divisi intorno Spiderhead, Joseph Kosinski ha rivelato quanto, secondo lui, un futuro distopico di questo tipo non sarebbe tanto distante. Parlando della realizzazione della pellicola, il regista ha rivelato quanto, effettivamente, il film sia stato complesso da girare e molto complicato parlare di un tema di questo tipo cercando di renderlo "generalista" e fruibile a tutti. La storia molto complessa sicuramente non aiuta nella realizzazione della pellicola.

"Me ne sono andato, il che è stato difficile da fare perché pensavo fosse un progetto davvero unico e speciale che per me rappresentava una sfida registica davvero interessante." ha detto il regista, raccontando lo sviluppo di Spiderhead. "Potrebbe essere un film che ha solo bisogno di essere scoperto e di cui parlare, più una questione di passaparola, il che va bene. Non è un film che ha due fine settimana per raccogliere quanto più denaro possibile prima di scomparire. Può avere una combustione più lenta, il che sarà interessante" ha concluso il regista.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Spiderhead. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!