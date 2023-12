Ricordate la scena tagliata in cui Hogwarts canta in Harry Potter e il Calice di Fuoco?

Ce ne sono tante di scene eliminate per quanto riguarda i film di Harry Potter, ma una in particolare fa parecchio sorridere rivista adesso, perché tutta Hogwarts canta durante Harry Potter e il Calice di Fuoco.

La scena era posizionata dopo l'arrivo di Beauxbatons e Durmstrang a Hogwarts, visto che entrambe le scuole di magia straniere entrano in scena con un ballo o comunque una dimostrazione della loro identità. E in teoria anche Hogwarts avrebbe dovuto esibirsi in qualche maniera.

Terminata l'esibizione di Durmstrang quindi, Albus Silente si rivolge a tutte le tavolate e dà inizio a una canzone che viene appunto eseguita dagli studenti di Hogwarts. Addirittura con lo stesso preside che come una specie di karaoke fa vedere i versi della canzone man mano che i giovani maghi cantano.

Un momento un pochino imbarazzante per i personaggi, visto che la canzone è molto allegra in maniera esagerata ed esalta la scuola chiedendo che insegni qualcosa agli studenti. Si vedono comunque Harry, Ron ed Hermione che cantano senza troppi problemi, con Viktor Krum che si guarda attorno un po' stranito dalla scena. Tra l'altro sapevate che Emma Watson ha rischiato di farsi male in Harry Potter e il Calice di Fuoco?

Così come Draco Malfoy che palesemente non vuole cantare e cerca di mormorare le parole con disgusto. A un certo punto gli studenti iniziano anche a muovere le mani in aria a tempo di musica. Forse non il massimo dopo la presentazione di Durmstrang e alla fine la scena è stata tolta.

Ma voi l'avreste voluta nel film? Diteci la vostra qua nei commenti, noi vi lasciamo al fatto che a Robert Pattinson Cedric Diggory faceva più paura di Voldemort.