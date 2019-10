Ricordate Gone Girl? Secondo Anne Hathaway è 'una commedia romantica'

Se è vero che ognuno è libero di dare la propria interpretazione a un film, specie se ambiguo e controverso come Gone Girl di David Fincher, forse quella di Anne Hathaway è davvero un po' troppo semplicistica, o al contrario decisamente ardita: secondo l'attrice si tratta infatti di una "commedia romantica".

Anne Hathaway è stata ospite nei giorni scorsi del Late Show con James Corden, che tra le altre domande le ha chiesto quali fossero i suoi film romantici preferiti. L'attrice non ha avuto dubbi: ha citato prima Notting Hill ("un classico"), provocando il boato di approvazione del pubblico, e poi Gone Girl, lasciando tutti abbastanza sorpresi.

Per chi non lo ricordasse, Gone Girl (uscito in Italia nel 2014 col titolo L'amore bugiardo) non ha molto in comune con una commedia romantica: i protagonisti, Ben Affleck e Rosamund Pike, sono una coppia in crisi. Quando sua moglie scompare improvvisamente senza lasciare tracce, il personaggio di Ben Affleck (che sarà protagonista dell'adattamento di Falling to Earth) diventa il principale sospettato, grazie a una serie di indizi che sembrano inchiodarlo ma che riveleranno poi una verità molto più complessa. Il film, che sarebbe più corretto definire un thriller psicologico, presenta le tipiche atmosfere inquietanti e dark del cinema di David Fincher.

Che Anne Hathaway l'abbia confuso con qualche altro titolo? Rileggi qui la nostra recensione di Gone Girl - L'amore bugiardo.