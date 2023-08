Ricordate Arrival? Ora il film diventa uno slogan per gli scioperi grazie a Amy Adams!

Prima di Dune, prima ancora di Blade Runner 2049, Denis Villeneuve stupì il mondo del cinema con il suo Arrival: il regista di Sicario convinse davvero tutti con un film che regalava profonde riflessioni sulla natura umana e sull'importanza della comunicazione, e che si presta quindi perfettamente a un utilizzo più politico.

Amy Adams tutto ciò lo sa benissimo, essendone stata la protagonista: l'attrice, che all'epoca fu premiata anche con una nomination ai Golden Globes come Miglior attrice in un film drammatico, è infatti apparsa in queste ore in strada durante le proteste inerenti allo sciopero SAG-AFTRA con un cartello che richiama esplicitamente uno dei passaggi più conosciuti del film di Villeneuve.

"Umani" è l'unica scritta che appare sul cartello sfoggiato dalla star di Come d'Incanto: quello che nel film era un modo per cercare di comunicare con gli strani alieni giunti sulla Terra dalle profondità dello spazio si trasforma ora dunque in un modo per richiamare all'ordine il mondo di Hollywood, reo secondo i lavoratori in sciopero di trattare questi ultimi in un modo che di umano avrebbe ben poco.

Chissà se a Denis Villeneuve avrà fatto piacere quest'utilizzo del suo materiale: visto l'appoggio praticamente unanime ricevuto dalla manifestazione, però, noi tendiamo a credere di sì! Scioperi a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Arrival.