Ricomincio da Noi, Imelda Staunton e Timothy Spall nel primo trailer italiano

È stato rilasciato quest'oggi online dal canale Cinema di Youtube il primo trailer ufficiale in italiano di), nuova commedia british diretta dall'apprezzato).

Il film racconta con atmosfere agrodolci una storia da "non è mai troppo tardi", tant'è che il titolo originale si traduce con "ritrovare se stessi". È descritto come un racconto moderno, divertente e commovente su di un gruppo di donne energiche che affrontano la vita con una forza irresistibile.



La storia vede al centro del racconto Sandra, una signora borghese che decide di andarsene da casa quando scopre il tradimento del marito dopo 40 anni di matrimonio con una donna molto più giovane di lei. Si rifugerà dalla sorella, Bif, sessantenne alternativa che vive da sola. Grazie a lei scoprirà una scuola di ballo che rifarà sbocciare in Sandra l'amore per la danza, posto dove conoscerà inoltre Charlie, eccentrico restauratore di mobili che abita su di una home boat.



Ricomincio da Noi scritto da Meg Leonard e Nick Moorcroft vedrà nel cast Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie, Joanna Lumley, David Hayman, Richard Hope, John Sessions e Josie Lawrence, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa della Donna.