Ricomincio da capo: un sequel per Bill Murray nel nuovo spot della Jeep

Avevamo intuito che Bill Murray stesse girando qualcosa di relativo a Ricomincio da capo in uno spot per il Super Bowl e infatti arriva il video vero e proprio dal canale della Jeep, in occasione del giorno della marmotta.

Il video è una vera e propria lettera d'amore al film del 1993 e c'è da dire che il reparto marketing Jeep stavolta si è proprio superato. Le location sono sempre quelle (Woodstock, Illinois) e ritroviamo il personaggio interpretato da Murray nuovamente intrappolato in un loop temporale che lo costringe a svegliarsi sempre lo stesso giorno, in occasione della festività americana legata alla celebrazione della marmotta.

Dopo essersi svegliato con la voce fastidiosa del presentatore radiofonico, il protagonista esce e ritrova il petulante assicuratore Ned Ryerson. Stavolta però c'è una novità: ad attenderlo c'è una Jeep Gladiator fiammante. È allora che esclama "Beh, questa è nuova". Dopodiché ruba dalle mani del sindaco la marmotta, mascotte della città, e la porta a divertirsi a bordo dell'auto. L'aver trovato un nuovo amico e una nuova Jeep ha completamente eliminato la monotonia rappresentata dal dover vivere per sempre lo stesso giorno. Adesso è sempre più divertente svegliarsi e, come recita la pubblicità: " Non esiste un giorno uguale all'altro in una Jeep Gladiator"

Il video si conclude in maniera simpatica, con Murray disperso insieme al roditore: "Non so dove abbiamo parcheggiato. Stavo seguendo te".

Sicuramente un modo molto originale per promuovere un nuovo modello. Per saperne di più del film cult con Bill Murray vi rimandiamo alla recensione di Ricomincio da capo.