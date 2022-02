Ricomincio da capo, Bill Murray e l'analogia con la pandemia:'Capisco le persone'

Bill Murray è stato intervistato dal The Daily Beast e in occasione della ricorrenza americana chiamata Giorno della Marmotta (2 febbraio), si torna a parlare del cult anni '80, Ricomincio da capo, diretto da Harold Ramis e con Murray protagonista. Nella chiacchierata con il magazine, l'attore parla di una particolare analogia.

Ciò che viene vissuto dal suo personaggio, il meteorologo Phil Connors, è infatti molto simile a ciò che hanno vissuto milioni di persone nel mondo nel periodo del lockdown. Scoprite su Everyeye la nostra recensione di Ricomincio da capo.

Ricordiamo che in Ricomincio da capo, Connors viene inviato nella cittadina di Punxsutawney, in Pennsylvania, per raccontare proprio ciò che accade durante il Giorno della Marmotta. Così facendo Connors rimane bloccato in un loop temporale, rivivendo più volte la giornata dedicata all'animale.



Un loop come quello vissuto dalle persone durante la pandemia? Ecco la sua risposta:"Lo sento dalle persone, posso capirle, il non riuscire a credere alla ripetitività di giornate così simili le une alle altre, quando devi crearti condizioni di vita in condizioni limitate. Ma da un certo punto di vista è anche un bene e dal COVID è arrivato anche qualcosa di positivo. Ha reso la gente più autosufficiente, in grado di cucinare, dedicarsi alle passeggiate, all'esercizio fisico, alla musica, alla lettura, al fare qualcosa per le altre persone nonostante si sia rinchiusi tra le mura domestiche. [...] Da noi si parla spesso della Greatest Generation che m'infastidisce da sempre. Oh, ok abbiamo finito? Sì, hanno fatto i conti con la Grande Depressione e la Guerra Mondiale, circostanze terribili che hanno generato un attaccamento a questo concetto. Ma in realtà hanno svelato l'attaccamento delle persone alla sopravvivenza. Una cosa emersa anche in questa situazione".



Nel 2020 Bill Murray ha girato un sequel di Ricomincio da capo... in versione spot per il Super Bowl.