Ricky Stanicky, Zac Efron e John Cena protagonisti della nuova comedy di Peter Farrelly

La star di Baywatch Zac Efron e la star di Peacemaker John Cena sono stati scelti come protagonisti della nuova commedia diretta da Peter Farrelly, Ricky Stanicky. Efron torna subito a lavorare con Farrelly dopo aver collaborato nel film del 2022 Una birra al fronte, insieme a Russell Crowe e uscito su Apple TV+.

Scritta da Farrelly, Brian Jarvis e James Freeman, la commedia Ricky Stanicky racconta la storia di tre amici che creano un personaggio immaginario per uscire da situazioni complicate per poi assumere un attore per interpretarlo, dopo alcuni sospetti maturati.



Peter Farrelly, reduce dal successo nel 2019 di Green Book, vincitore del Premio Oscar quale miglior film, ha dichiarato:"Sono molto grato ad Amazon così come ai produttori per aver finalmente dato vita a Ricky Stanicky. Si tratta di un progetto che ho sognato da anni ma avere un cast così pazzesco ha reso l'attesa più che utile". Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Una birra al fronte, l'ultima comedy bellica nella quale Zac Efron ha recitato per Peter Farrelly.



A suggellare l'inizio della nuova avventura cinematografica di Farrelly anche Amazon:"Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo progetto con una leggenda della commedia come Peter Farrelly. Con la sua esperienza e le performance sicuramente esilaranti del nostro cast stellare guidato da Zac Efron, John Cena e Jermaine Fowler, gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo avranno un po' di malizia e tante risate".



Se siete amanti del cinema di Farrelly non potete perdetevi la nostra recensione di Green Book, straordinario successo con Mahershala Ali e Viggo Mortensen.