Ricky Stanicky: John Cena e Zac Efron scatenati nel trailer del film di Peter Farrelly

Peter Farrelly è uno dei numeri uno nel campo delle commedie e, a giudicare dal trailer di Ricky Stanicky, ancora una volta non resteremo delusi. Per saperlo con certezza dovremo attendere l'uscita del film, prevista per il 2024.

La partecipazione di Zac Efron e John Cena a Ricky Stanicky era stata annunciata nel 2023, stuzzicando la curiosità di molti. Proprio John Cena interpreterà, infatti, il ruolo che dà il titolo al film: quel fantomatico Ricky Stanicky, vera e propria leggenda per un gruppo di amici storici.

La trama del film ruota infatti attorno alle peripezie di Dean, JT e Wes, creatori di una figura mitica: Ricky Stanicky è un personaggio immaginario, usato dai protagonisti per tirarsi fuori da situazioni imbarazzanti o potenzialmente compromettenti. Dopo essersene serviti per vent'anni, i tre si trovano infine di fronte ad un bivio: smettere di mentire o... perseverare nella bugia! È a questo punto che fa la sua comparsa Rod, un attore in crisi che forse troverà proprio nel personaggio di Ricky Stanicky il tanto agognato riscatto. Anche se, forse, a pagarne le spese sarà proprio il trio che ha ideato il piano...

Nel corso degli anni, varie personalità avevano mostrato interesse verso questo progetto cinematografico, tra cui James Franco e Jim Carrey. Alla fine, spetterà proprio al regista di classici della commedia come Tutti pazzi per Mary e Scemo & Più Scemo realizzare il film. In un'intervista rilasciata a Deadline nel 2022, Farrelly (vincitore del premio Oscar con Green Book, del quale potete leggere la nostra recensione) aveva speso parole entusiaste proprio nei confronti di John Cena: "è un ragazzo dolce, di gran cuore, ed è quello che deve essere questo Stanicky. Deve interpretare un imbroglione che, però, non puoi non amare".

Il trailer sembra confermare le nostre aspettative! Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate!