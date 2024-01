Ricky Stanicky, di cosa parla il nuovo film Prime Video con Zac Efron e John Cena?

Di cosa parla Ricky Stanicky? Questa settimana Prime Video ha pubblicato il trailer di Ricky Stanicky, nuovo film scritto e diretto da Peter Farrelly in arrivo dl 7 marzo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand.

Il film, che segna l’attesissimo ritorno al genere comedy del regista dopo i cult come Tutti pazzi per Mary e Scemo e più scemo!, è interpretato da Zack Efron e John Cena e racconta la storia di tre migliori amici d’infanzia che inventano l’immaginario Ricky Stanicky per tirarsi fuori dai guai ogni volta che combinano qualcosa di sbagliato: tuttavia, vent’anni dopo aver creato questo “amico”, Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l’attore fallito e sboccato imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod (John Cena) per dargli vita.

Il film è scritto da Jeff Bushell e Brian Jarvis, James Lee Freeman, Peter Farrelly, Pete Jones e Mike Cerrone, e sarà distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video a partire dal 7 marzo prossimo. Nel cast anche Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross e William H. Macy.